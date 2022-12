Paris (www.aktiencheck.de) - Auch der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) hat ein turbulentes - aber unter dem Strich kein verlustreiches - Jahr hinter sich, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Angetrieben von Inflationsängsten und dem Krieg in der Ukraine habe die 31,1 Gramm /schwere Feinunze mit rund 2.070 Dollar bereits Anfang März ihr Jahreshoch markiert. Es sei ein mehrmonatiger Abwärtstrend gefolgt, der den Wert des gelben Edelmetalls bis Herbst auf rund 1.615 Dollar habe abschmelzen lassen. Hauptgründe seien vor allem die deutlich gestiegenen Zinsen gewesen, die Gold als zinsloses Investment unattraktiver gemacht hätten, und die kräftige Aufwertung des Dollar.



Mögliche Erholung im kommenden Jahr Das mangelnde Interesse habe sich nicht zuletzt in den ETFs widergespiegelt, bei denen per Ende November Netto-Abflüsse zu verzeichnen gewesen seien. Die Nachfrage der Privatanleger nach Münzen und Barren habe sich dagegen als robust erwiesen und Daten des World Gold Council zufolge nach drei Quartalen das höchste Niveau seit 2013 erreicht. Die Aussicht auf eine Verlangsamung des Zinserhöhungstempos und das Comeback des Euro zum Dollar hätten dem Goldpreis zuletzt wieder ein wenig Rückenwind verliehen: Seit Ende Oktober habe sich die Feinunze um knapp 200 auf zuletzt gut 1.800 Dollar verteuert. Auch 2023 dürfte der Goldpreis von den Notenbanken beeinflusst werden. Eine große Rolle dürfte dabei vor allem die FED spielen, deren Zinspolitik maßgeblich den weiteren Verlauf des Dollar bestimme. Ein Zeichen der Zuversicht: Die Mittelabflüsse bei physisch gedeckten Gold-Indexfonds hätten sich zuletzt verlangsamt. Zugleich hätten Spekulanten, die auf einen fallenden Goldpreis wetten würden, ihre Positionen zurückgefahren. Viele würden nun auf die initiale Zündung warten. (23.12.2022/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



