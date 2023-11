Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Fallende Anleiherenditen und die weitere Abwertung des US-Dollar stärken die Goldnachfrage und stützen damit den Goldpreis, so die Analysten der DekaBank.



Ersteres senke die Opportunitätskosten der zinslosen Goldhaltung, Letzteres erhöhe die Kaufkrauft der Goldkäufer außerhalb der USA. Am Rohölmarkt richte sich der Blick auf die OPEC+-Konferenz am Donnerstag. Im Vorfeld habe es kontroverse Diskussionen insbesondere über die Produktionsquoten afrikanischer Mitgliedsländer gegeben. Möglicherweise werde bei diesem Treffen am Ende aber doch die bisherige Förderstrategie unverändert beibehalten. (27.11.2023/ac/a/m)



