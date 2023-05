Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Gold konnte im Laufe des gestrigen Handelstages den Schlüsselwiderstand bei 2010,50 Dollar durchbrechen und verließ die lokale Seitwärtsrange, die mit dem Rebound beim EUR/USD ( ISIN EU0009652759 WKN 965275 ) zusammenhängt, so die Experten von XTB.Die Entscheidung dürfte nicht überraschen, da der Markt seit langem das Szenario einer Anhebung um 25 Basispunkte in Betracht ziehe und sich die Option einer weiteren Anhebung im Juni offen halte. Dennoch würden sich die Anleger auf die Ankündigung der FED und den weiteren Kurs der Geldpolitik konzentrieren. Die Schlüsselfrage sei, ob in diesem Jahr noch Zinssenkungen in Betracht gezogen würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link . (03.05.2023/ac/a/m)