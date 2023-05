Ein Blick auf das FedWatch-Tool zeige: Der Markt habe die Aussage von Powell auf der Thomas Laubach Research Conference dahingehend interpretiert, dass die FED zumindest eine Zinspause auf der kommenden Sitzung am 14. Juni anstrebe. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung liege nun nur noch bei 18,5 Prozent, vor der Rede von Jerome Powell rechneten noch rund 30 Prozent damit, dass die Zinsen in den USA ein weiteres Mal um 25 Basispunkte steigen würden.



"Wir haben bei der Straffung der Geldpolitik einen weiten Weg zurückgelegt, und der politische Kurs ist restriktiv, und wir sind unsicher über die verzögerten Auswirkungen unserer bisherigen Straffung und über das Ausmaß der Kreditverknappung aufgrund der jüngsten Spannungen im Bankensektor", habe Powell gesagt. "Nachdem wir so weit gekommen sind, können wir es uns leisten, die Daten und die sich entwickelnden Aussichten zu betrachten, um vorsichtige Bewertungen vorzunehmen."



Allerdings hätten sich zuvor einige FED-Mitglieder zögerlich gezeigt, eine Zinspause auch öffentlich einzuräumen: Der Tenor sei eher gewesen, dass die Zinsen durchaus weiter steigen könnten. Und, dass die Zinsen deutlich länger hochbleiben könnten, als vom Markt erwartet. Doch nach der Rede von Jerome Powell scheine eine Zinsanhebung zumindest für die Anleger zunächst vom Tisch. Entscheidend werde allerdings noch der Arbeitsmarktbericht, der am traditionell am ersten Freitag im Monat veröffentlicht werde und damit noch vor der nächsten Notenbanksitzung.



Eine weitere Zinsanhebung scheine es nach den Worten von Powell zunächst nicht zu geben. Das passe auch gut in das Muster beim Goldpreis. Das Edelmetall habe bei seiner Rally am Freitag nicht überzeugen können, die Minen hätten die Aufwärtsbewegung kaum begleitet. Bei Goldfolio rechnen wir noch mit einem weiteren Tief, bevor der Boden eingezogen ist und Gold sich wieder auf den Weg nach oben aufmachen kann, so Markus Bußler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär". (22.05.2023/ac/a/m)







