Paris (www.aktiencheck.de) - Mit rund 1.885 Dollar je Unze fiel Gold zu Beginn dieser Woche auf den tiefsten Stand seit fünf Monaten, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Würden die Renditen fallen, steige GoldZwar habe sich der Goldpreis im Zuge des Renditerückgangs auf 4,2 Prozent zuletzt wieder bis 1.920 Dollar erholen können, doch die weitere Entwicklung hänge mehr denn je an der weiteren Zinsentwicklung. Ein erneuter Anlauf auf die Marke von 2.000 Dollar sei wohl erst dann wieder möglich, wenn es eindeutige Hinweise auf ein Ende des Zinszyklus oder eine Zinswende gebe. Doch sowohl FED-Chef Jerome Powell als auch EZB-Gouverneurin Christine Lagarde schienen selbst nicht zu wissen, wohin die Reise gehe. Immerhin sei die Stimmung inzwischen aber bereits dermaßen schlecht, dass es für eine Preiserholung wohl nicht viel bedürfe. (25.08.2023/ac/a/m)