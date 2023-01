Lee habe gemeint, wenn es der FED nicht gelinge, die Inflation unter Kontrolle zu bringen, würde dies "die Gesellschaft zerreißen". "Die FED wird mit ihrer restriktiven Politik wahrscheinlich über das Ziel hinausschießen, da sie die Gefahren der Inflation kennt", habe er gesagt. "Man wird zu einer Bananenrepublik, wenn die Währung wertlos wird."



Diejenigen, die behaupten würden, dass die US-Notenbank bald von ihrer restriktiven Politik abrücken werde, "rauchen Crack", habe Lee gesagt. "Bevor sie die FED akkommodierend wird und wirklich umschwenkt und mit den Senkungen beginnt, muss noch eine Menge passieren", habe er gesagt. Er habe behauptet, dass die FED die Nachfrage "vernichten und eine Rezession auslösen" müsse, um die Inflation auf ihr 2%-Ziel zu senken, und dass sie den Abwärtstrends an den Märkten keine Beachtung schenken werde.



Die FED werde das 2%-Ziel nicht aufgeben, nur weil es dem S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) schade. "Vorbei sind die Zeiten, in denen die FED-Gouverneure auf der Grundlage der Ankündigungen, den S&P 500 in die Höhe zu treiben, mit ihren eigenen Konten handeln (...) So wie der Anleihemarkt das liest, glaube ich nicht, dass wir diesen Schwenk bekommen werden, bis wir eine ziemlich hässliche Rezession haben."



Lees Ansichten seien ziemlich extrem. Zudem dürfte der US-Dollar sein Hoch bereits gesehen haben und Gold befinde sich auf dem Weg nach oben. 5.000 USD seien dennoch ein extremes Kursziel und Anleger würden gut daran tun, bei ihren Anlageentscheidungen etwas realistischer zu sein. (13.01.2023/ac/a/m)







