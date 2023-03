Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Regelmäßig schauen wir nicht nur auf den Goldpreis, sondern auch auf die Entwicklung des Edelmetalls in Euro, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Aus Sicht eines EUR-Investors habe sich zuletzt die Kombination aus der 38-Wochen-Linie (akt. bei 1.722 EUR) und dem Hoch von 2020 (1.758 EUR) als Sprungbrett erwiesen. Das Lösen von der diskutierten Haltezone werde durch die Dynamik der jüngsten Wochenkerze mit einer Hoch-Tief-Spanne von fast 115 EUR untermauert. Als strategischer Kurstreiber bestehe ohnehin weiter die im Chart eingezeichnete Korrekturflagge. Dieses Konsolidierungsmuster mache das bisherige Rekordhoch vom März 2022 bei 1.897 EUR zum nächsten Etappenziel. Rein rechnerisch lasse sich aus der trendbestätigenden Flaggenformation sogar ein langfristiges Kursziel von knapp 2.000 EUR ableiten. Alle beschriebenen konstruktiven Weichenstellungen würden sich zudem in einer sehr günstigen saisonalen Phase vollziehen. Typischerweise zeichne sich die Periode von März bis Ende Dezember im US-Vorwahljahr durch stabile, nachhaltige Edelmetallgewinne aus. Als Absicherung auf der Unterseite könnten Anleger dagegen die Hochs bei rund 1.800 EUR heranziehen. (20.03.2023/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



mehr >