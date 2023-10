Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - "Diese Schiebezone sollten Sie kennen!" - so lautete unsere Überschrift vor wenigen Tagen zur Analyse des Goldpreises in EUR, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Gemeint sei die seit Januar bestehende Tradingrange zwischen rund 1.700 EUR auf der Unter- und knapp 1.900 EUR auf der Oberseite. Mit 1.902 EUR habe das Edelmetall zum Abschluss der vergangenen Woche nicht nur den Ausbruch aus dieser Konsolidierungsformation geschafft, sondern gleichzeitig auch den Spurt über das alte Allzeithoch vom März 2022 bei 1.897 EUR. Dieses charttechnische Ausrufezeichen eröffne rein rechnerisch ein Anschlusspotenzial von knapp 200 EUR. Da der Vorstoß in "uncharted territory" zudem von freundlichen Indikatoren (z. B. MACD, Aroon) begleitet werde, stehe die Börsenampel für den Goldpreis in Euro auf grün. Um den beschriebenen Ausbruch nicht zu gefährden, gelte es in Zukunft, das Vorwochentief bei 1.849 EUR nicht mehr zu unterschreiten. Die spannendste Frage sei aktuell aber, ob die diskutierte Steilvorlage für EUR-Investoren gleichzeitig ein Indiz für einen neuen historischen Rekordstand jenseits von 2.070/2.072 USD auf USD-Basis darstelle. (31.10.2023/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Platin



mehr >