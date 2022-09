Newmont, Agnico und Barrick Gold seien auch im Best of Gold Miners-Index vertreten. Wer ein Einzelinvestment scheue, könne den Index mit dem Zertifikat (WKN DA0AAY) praktisch eins zu eins nachbilden.



Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere Alphabeta Access Products Ltd. und der Morgan Stanley & Co. International plc hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von Morgan Stanley & Co. International plc Vergütungen.



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hie-rauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Barrick Gold.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente o-der hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Newmont. (13.09.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gold (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) und vor allem Silber (ISIN: XC0009653103,WKN: 965310) konnten gestern weiter zulegen, so Markus Bußler von "Der Aktionär".Doch richtig spannend werde es heute: Die Inflationszahlen stünden an. Volkswirte würden damit rechnen, dass die Teuerung bei 8 Prozent liegen dürfte. Die Kerninflation solle bei 6 Prozent liegen. Die Inflation dürfte maßgeblich die weitere Zinspolitik der US-Notenbank bestimmen.Im Vorfeld der Inflationszahlen habe sich die US-Bank Goldman Sachs zu Wort gemeldet und rate bei drei Edelmetallkonzernen zum Kauf. Ganz vorne auf der Liste: Newmont. Der weltgrößte Goldproduzent biete nach Ansicht von Goldman Sachs über 20 Prozent Aufwärtspotenzial. Auch Agnico Eagle, die Nummer drei unter den Goldproduzenten, und das Streaming-Unternehmen Wheaton Precious Metals würden die Analysten als Kauf sehen. Barrick Gold und Franco-Nevada hingegen seien von Goldman Sachs als neutral eingestuft worden.Viele Goldaktien seien mittlerweile günstig bewertet. Newmont sei in den vergangenen Wochen und Monaten deutlich unter Druck gekommen und habe vom Top über 40 Prozent verloren. Vor allem der schwächere Goldpreis in Verbindung mit der Inflation laste auf den Margen des Unternehmens. Doch mittlerweile würden Dividendenrendite und die historisch niedrige Bewertung dafür sprechen, dass der Boden in Reichweite beziehungsweise schon erreicht sei. Auch "Der Aktionär" sei bullish für die drei von Goldman Sachs mit einer Kaufempfehlung versehenen Papiere.