Ein mögliches Szenario sei, dass die Feinunze bis zur Pressekonferenz der FED weiter an Boden verliere und unter die 1.600-Dollar-Marke falle. Sollte die Notenbank allerdings ein Ende der Zinsschritte festlegen, sollte das den Goldpreis beflügeln und ein so genanntes Erschöpfungstief entstehen.



Ein neues Tief liege idealtypisch im Bereich um 1.550 Dollar. Dort habe der Goldpreis 2019 sein zwischenzeitliches Allzeithoch markiert. Heute diene es als starke Unterstützung. Im Optimalfall finde sich an dieser Marke eine Vielzahl von Käufern, die den Kurs wieder über 1.600 Dollar und sogar die mittelfristige Abwärtstrendlinie bewegen würden.



Die Zinsentscheidung der amerikanischen Notenbank werde den Goldpreis wahrscheinlich stark beeinflussen. Es sehe aktuell danach aus, dass das Edelmetall zunächst weiter falle, bevor es zu einer nachhaltigen Trendwende komme.



DER AKTIONÄR sei in seiner Long-Position bei Break-even ausgestoppt worden. Anleger bleiben vorerst an der Seitenlinie und warten die Entscheidung der FED am Mittwoch ab, so Michael Diertl. (01.11.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Am Mittwoch dieser Woche wird die FED ihre fiskalpolitischen Entscheidungen bekanntgeben und dadurch mutmaßlich Volatilität in den Markt bringen, so Michael Diertl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Es bestehe sogar die Gefahr, dass der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) noch weiter falle, auch wenn er nicht sofort auf die jüngste Bekanntgabe der EZB, die ihren Leitzins um 75 Basispunkte angehoben habe, reagiert habe.