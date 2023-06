Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis konnte in den vergangenen Wochen die Marke von 2.000 US-Dollar je Feinunze nicht halten, die er kurzzeitig überschritten hatte, so die Analysten der DekaBank.



Dies sei aber nicht als Beginn einer Abwärtsbewegung zu interpretieren. Vielmehrfehlen der Goldnotierung richtungsweisende Impulse: Die Inflationsthematik und

das erhöhte Zinsniveau sind bereits weitestgehend in den Preisen berücksichtigt.

Solange es hier keine neuen, belastbaren Erkenntnisse gibt, dürfte die tendenziel-

le Seitwärtsbewegung des Goldpreises auf dem recht hohen Niveau fortdauern.

Die Bestände der Gold-ETFs werden seit Jahresanfang nicht mehr abgebaut, wäh-

rend zuvor über längere Zeit ein Rückgang zu beobachten gewesen war. Von die-

ser Seite hat der Abwärtsdruck also nachgelassen. Aber auch der vom US-

Schuldenstreit ausgehende Aufwärtsdruck ist mit der politischen Einigung ver-

schwunden.



Perspektiven: Die hohen Inflationsraten hätten dafür gesorgt, dass die großen Notenbanken ihre geldpolitischen Zügel gestrafft hätten. Die US-Notenbank FED dürfte ihren Leitzinserhöhungszyklus weitgehend beendet haben, die EZB werde nur noch wenige kleine Zinsschritte nach oben vornehmen. Die Leitzinsen dürften zunächst eine Weile auf den hohen Niveaus verharren und im Verlauf von 2024 wieder moderat zurückgehen. Insgesamt seien im Prognosezeitraum seitens der Geldpolitik keine stärkeren Auswirkungen auf den Goldpreis zu erwarten, weder in die eine noch in die andere Richtung. Die Belastungen von Seiten der geldpolitischen Straffung w[rden auslaufen, aber zugleich erscheint eine Preisstütze in Form von starken Zinsrückgängen bislang eher unwahrscheinlich. Die risikolosen Zinsen, also die Opportunitätskosten der zinslosen Goldhaltung, würden im Prognosezeitraum im historischen Vergleich auf moderaten Niveaus bleiben. Preisstützend wirke, dass die geopolitische Risikoprämie, die der Krieg Russlands gegen die Ukraine nach sich ziehe, noch längere Zeit erhalten bleibe. Aus alledem lasse sich kein stark ausgeprägter und eindeutiger Trend für die Goldpreisentwicklung ableiten. So dürfte sich der Goldpreis im Zuge der geopolitischen Anpassungen und der Rückkehr zum neuen, höheren Zinsniveau in einem neuen Gleichgewicht einpendeln. (Volkswirtschaft Rohstoffe Juni 2023) (14.06.2023/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.