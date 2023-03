Berlin (www.aktiencheck.de) - Nach dem Einbruch Anfang Februar hatte sich der Kurs des gelben Edelmetalls wieder der Ausbruchmarke bei rund 1.840 USD je Feinunze angenähert, so die Experten von LYNX Broker.



Und Anleger hätten sich gefragt, ob der Goldpreis (ISIN XC0009655157/ WKN 965515) bald wieder nach oben drehen würde, oder ob die im neuen Jahr begonnene Rally ende. Nun scheinen die Bullen eine Antwort zu geben, denn der Wendepunkt und das neu gebildete Pivot-Tief bei 1.810,80 USD je Feinunze sind nicht zu übersehen, so die Experten von LYNX Broker. Mittelfristig befinde sich der Rohstoff in einer neutralen Phase, könnte aber schon bald wieder in einen Aufwärtstrend zurückkehren. Es brauche jedoch noch weitere Stärke, wie Marktexperte Achim Mautz in einer aktuellen Analyse für den Online-Broker LYNX erkläre:



"Der nächste wichtige Schritt wäre der Sprung über die 50-Tage-Linie und in Folge die Rückeroberung der Marke bei 1.900 USD je Feinunze. Dies würde die Gesamtstimmung deutlich aufhellen. Mögliche weitere Kursziele nach oben stünden dann auch schon fest. Hierbei blicken wir auf den gesamten Anstieg von November bis Ende Januar. Wenn sich diese Spanne erneut nach oben ergeben würde, wäre ein Ziel in Richtung der Marke von rund 2.150 USD je Feinunze denkbar. Solange also das Tief der vorigen Woche nicht gebrochen wird, bleibe ich vorerst bullisch." (06.03.2023/ac/a/m)



