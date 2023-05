Paris (www.aktiencheck.de) - Die Korrekturphase nach dem Erreichen des neuen Rekordhochs bei 1.979 USD zu Beginn des Monats setzte sich bei Gold auch in den vergangenen Tagen fort, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.Dabei sei die Unterstützung bei 1.998 USD unterschritten und das Korrekturziel bei 1.959 USD erreicht worden. Allerdings sei diese Marke bereits durch drei aufeinanderfolgende Angriffe seitens der Verkäufer perforiert worden und könnte in Kürze daher temporär unterschritten werden. Den übergeordneten Aufwärtstrend dürfte dies noch nicht tangieren.Breche der Goldpreis jetzt weiter unter 1.959 USD ein, könnte schon am Abwärtsziel bei 1.945 USD eine erste Erholungsbewegung starten und den Kurs des Edelmetalls wieder über 1.985 USD antreiben. Dies wäre ebenfalls möglich, falls das Wochentief doch noch verteidigt würde. Oberhalb von 1.998 USD wäre den Bullen dann die Beendigung der Korrektur gelungen. Setze Gold dagegen unter 1.945 USD zurück, wäre mit Abgaben bis 1.920 USD zu rechnen, ehe eine Gegenbewegung starten könne. Darunter wäre aber schon ein Verkaufssignal mit einem ersten Ziel bei 1.885 USD aktiv. Mittelfristig dürfte der Wert dann bis 1.807 USD fallen. (25.05.2023/ac/a/m)