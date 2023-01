Paris (www.aktiencheck.de) - In den letzten knapp drei Monaten zog der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) in einer steilen Rally von einem Doppelboden bei 1.614 USD bis an den Widerstand bei 1.920 USD an und überwand auch diesen Mitte Januar, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Allerdings bewege sich der Kurs des Edelmetalls seit Mitte Januar trotz des Anstiegs auf 1.949 USD primär in einer schmalen Handelsspanne seitwärts, ohne weiter Boden gutzumachen. Das Hoch bei 1.949 USD drohe zum letzten innerhalb des laufenden Anstiegs zu werden.



Ausgehend von der Supportmarke bei 1.920 USD könnten die Bullen dennoch einen weiteren Angriff auf das Zwischenhoch bei 1.949 USD starten und den Goldpreis bei einem Ausbruch bis an das Ziel bei 1.973 USD antreiben. Ob noch eine Kaufwellenausdehnung bis 1.995 USD gelinge, sei aktuell aber fraglich. Sollte der Wert dagegen unter 1.920 USD fallen, wäre das erste kleine Verkaufssignal aktiv und eine temporäre Topbildung bei 1.949 USD bestätigt. In der Folge sollte der Goldpreis bis 1.896 und 1.875 USD einbrechen, ehe eine Erholung starten könne. Darunter wäre sogar schon ein Abverkauf bis 1.848 USD zu erwarten. (30.01.2023/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



