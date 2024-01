Paris (www.aktiencheck.de) - Nach einer Rally bis auf das neue Allzeithoch bei 2.145 USD setzte beim Goldpreis eine Korrektur ein, die zunächst bis 1.972 USD führte, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.An dieser Stelle sei im Dezember zwar ein weiterer Anstieg gestartet. Dieser sei jedoch bei 2.088 USD gestoppt worden und sei in eine flaggenförmige Gegenbewegung gemündet, die bislang andauere und den Goldpreis in der letzten Woche bereits bis an den Support bei 1.998 USD gedrückt habe. Die dort begonnene Erholung gerate heute zunächst unter Druck.Weiterhin gehe es um die Frage, ob sich der Goldpreis in einem neuen Anstieg an das frische Rekordhoch oder in der zweiten Korrekturphase seit Anfang Dezember befinde. Sollte der Wert unter 2.009 USD fallen, würde dies zunächst für das Korrekturszenario und Abgaben bis 1.998 und 1.982 USD sprechen. Hier könnte diese Gegenbewegung enden und eine Rally über 2.040 USD einsetzen. Dies würde auch ein klares Kaufsignal auslösen und Zugewinne bis 2.076 und 2.088 USD nach sich ziehen. Unter 1.982 USD dürfte sich die Korrektur dagegen schnell ausdehnen und bis 1.931 USD und darunter bereits bis ca. 1.915 USD reichen. (22.01.2024/ac/a/m)