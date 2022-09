Paris (www.aktiencheck.de) - Nach dem gestrigen Zinsentscheid der FED kam es zu einem kurzen Aufbäumen beim Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515), wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Mehr als ein Anstieg an die 1.790-USD-Marke sei den Bullen aber verwehrt geblieben. Damit befinde sich das Edelmetall weiter in einem Abwärtstrend, der bisher aus drei gleichlangen Abwärtsstrecken à ca. 75 USD bestehe und mit dem Bruch der zentralen Unterstützungen bei 1.670 bis 1.688 USD ein mittelfristiges Verkaufssignal ausgelöst habe. Heute steuere Gold bereits wieder die Tiefs dieses Abwärtsimpulses an.



Die erwartete, kurze Erholungsphase ausgehend von 1.660 USD dürfte mit dem gestrigen Anstieg abgeschlossen sein und jetzt der Kampf um die Unterstützungen bei 1.660 und 1.640 USD beginnen. Bei letztgenannter Marke könnte jederzeit wiederum eine steile Erholung starten, die sogar das Zeug hätte, den Abwärtstrend zu beenden und den Goldpreis zunächst bis 1.703 und 1.720 USD anzutreiben. Dennoch bleibe aufgrund der Struktur der gleichlangen Verkaufswellen ein Einbruch unter die Marke und ein Erreichen von 1.615 und 1.595 USD wahrscheinlicher, ehe dort eine deutliche Gegenbewegung folgen dürfte. (22.09.2022/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



