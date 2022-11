Gold habe sich damit nicht nur aus seiner prekären Lage befreit, sondern auch den GD50 bei 1.673,36 Dollar zurückerobert. Als nächstes stehe den Bullen die seit Juni intakte Abwärtstrendlinie bei circa 1.685 Dollar im Weg. Würden sie es schaffen, den Preis darüber zu bewegen, dann sei das nächste Ziel das September-Hoch bei 1.735,10 Dollar.



Durch den Befreiungsschlag am Freitag habe Gold nun einen Dreifachboden im Bereich der 1.615-Dollar-Marke ausgebildet. Gemeinsam mit der Abwärtstrendlinie ergebe sich eine so genannte Dreiecks-Formation. Im Normalfall bewege sich der Kurs mit immer geringer werdender Volatilität in diesem Dreieck, bis ein Ausbruch in eine Richtung erfolge.



Breche der Kurs nach oben aus, dürfte die zweijährige Konsolidierung des Goldpreises abgeschlossen sein. Deutlich höhere Preise wären die Folge.



Anleger warten auf den Ausbruch aus dem Dreieck und das dadurch entstehende Kaufsignal, um anschließend eine Long-Position einzugehen, so Michael Diertl von "Der Aktionär". (07.11.2022/ac/a/m)







Bedingt durch die besser als erwarteten US-Arbeitsmarktdaten am Freitag hat der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) die vergangene Handelswoche positiv abgeschlossen. Das sei überraschend gekommen, nachdem nur einen Tag zuvor das Jahrestief in Gefahr gewesen sei. Aus charttechnischer Sicht befinde sich Gold jetzt in einer Make-or-Break Situation.