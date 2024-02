"Der Markt befindet sich im Wartemodus mit Fokus auf den eingehenden US-Daten", habe Ole Hansen, Leiter der Rohstoffstrategie bei Saxo Bank, gegenüber Kitco News am Freitag gesagt. "Niedrigere Inflationsdaten in der nächsten Woche würden den Goldpreis unterstützen. Das könnte aber möglicherweise nicht ausreichen, einfach weil Händler/Investoren jetzt klare Anzeichen für eine Zinssenkung sehen wollen, bevor sie eine Position eingehen."



Laut Naeem Aslam, CIO bei Zaye Capital Markets, sei klar erkennbar, dass der Goldmarkt an bullishem Momentum verloren habe. Er gehe davon aus, dass niedriger als prognostizierte Inflationsdaten den Kurs zwar wieder auf 2.050 USD pro Unze anziehen lassen könnten. Mit einem entscheidenden Ausbruch rechne er in naher Zukunft allerdings nicht. "Wir glauben nicht, dass die Zahl weit neben den Prognosen liegen wird. Alles, was darauf hinweist, dass die Situation immer noch unter Kontrolle ist, würde ausreichen, um die Preise wieder über die Marke von 2.050 Dollar zu drücken. Aber im Moment scheint es, als ob es eher nach unten geht", habe er gesagt.



Schon die Inflationsdaten aus dem Dezember hätten bei Gold für kurzfristige Volatilität, aber nicht für einen entscheidenden Ausbruch in die ein oder andere Richtung gesorgt. Damit sei nur zu rechnen, falls die Teuerungsrate deutlich über oder unter den erwarteten 2,9% liege.



Der Goldpreis brauche einen neuen Impuls, um aus seiner Range ausbrechen zu können. Diesen könnte es mit den US-Inflationsdaten am Dienstag geben, aber nur, falls die Zahlen überraschend hoch oder niedrig ausfallen würden. Langfristig betrachtet gehe "Der Aktionär" von deutlich höheren Preisen aus. (12.02.2024/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - so MIchael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär".