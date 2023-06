Paris (www.aktiencheck.de) - In den vergangenen Tagen setzte der Goldpreis seine Anfang Mai begonnene Abwärtstendenz fort und brach unter die kurzfristige Aufwärtstrendlinie und den Support bei 1.931 USD ein, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.In der Folge habe der Kurs des Edelmetalls in der letzten Woche an die Unterstützung bei 1.920 USD zurückgesetzt und diese bereits am vergangenen Donnerstag unterschritten. Aktuell laufe ein Pullback an die früheren Unterstützungsmarken im Bereich von 1.931 USD.Auch wenn die aktuelle Bewegung nach einem Wiedereintritt in den früheren Seitwärtsmarkt aussehen möge, müsse man den Einbruch der letzten Tage unterhalb von 1.945 USD als weiter aktiv ansehen und jederzeit mit einer weiteren Verlustserie in Richtung 1.885 USD rechnen. Darunter stünde das große Abwärtsziel bei 1.840 USD auf der Agenda. Eine Rückeroberung von 1.945 USD würde dagegen für eine kurze Entspannung der Lage sorgen. Doch erst ein Ausbruch über den zentralen kurzfristigen Widerstand bei 1.959 USD könnte eine stärkere Erholung bis 1.985 USD nach sich ziehen. Ob diese jedoch eine dauerhafte Trendwende auslösen könne, müsse aktuell bezweifelt werden. (26.06.2023/ac/a/m)