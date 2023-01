Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Gold (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) erreicht zu Beginn des neuen Jahres neue lokale Höchststände, so die Experten von XTB.



Die Edelmetalle als Gruppe würden vom schwächeren USD profitieren, obwohl ein Teil der Schwäche des Greenback zu Beginn der europäischen Börsensitzung wieder aufgehoben worden sei. Ein Blick auf Gold im Tageschart zeige, dass sich der Preis in einem steigenden Keilmuster befinde. Ein Schlusskurs über 1.841,10 Dollar würde einen Ausbruch nach oben aus dem oben genannten Muster signalisieren und könnte eine Aufwärtsbewegung in Richtung der nächsten wichtigen Widerstandszone im Bereich von 1.898 Dollar einleiten.



In diesem Bereich befinde sich das 61,8%-Retracement des im März letzten Jahres eingeleiteten Abwärtsimpulses. Andererseits könnte ein Pullback aus dem Bereich von 1.841,10 Dollar eine Korrektur signalisieren, wobei die untere Grenze des Musters als erstes Ziel für die Bären diene. (03.01.2023/ac/a/m)



