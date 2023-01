Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Im letzten Jahr schlug sich der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) in EUR, GBP oder JPY wesentlich besser als auf USD-Basis, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Der Kursverlauf des Edelmetalls sei gerade aus Sicht eines EUR-Investors ein echter Hingucker. Charttechnisch komme es hier nämlich früh im neuen Jahr zu einem wichtigen Kaufsignal: So sei der Goldpreis in EUR mit einem Aufwärtsgap (1.713 EUR zu 1.727 EUR) über die Widerstandszone aus dem Korrekturtrend seit März 2022 und der 38-Wochen-Linie (akt. bei 1.712/1.721 EUR) gesprungen. Dank dieses Befreiungsschlags könne die Kursentwicklung seit dem letzten Frühjahr unter dem Strich als trendbestätigende Bullenflagge interpretiert werden. Der beschriebene Ausbruch werde dabei durch ein positives Schnittmuster seitens des MACD untermauert. Für zusätzlichen Rückenwind sorge der Faktor "Saisonalität" - sowohl aktuell zu Jahresbeginn als auch "auf Strecke" im gesamten US-Vorwahljahr. Dank des erfolgreichen Jahresauftakts dürfte das alte Rekordhoch vom August 2020 bei 1.758 EUR nur eine Durchgangsstation auf dem Weg zum bisherigen Allzeithoch vom März 2022 bei 1.897 EUR darstellen. Um die aktuelle Steilvorlage nicht zu gefährden, gelte es in Zukunft, nicht mehr in die beschriebene Flagge zurückzufallen. (04.01.2023/ac/a/m)



