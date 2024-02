Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Wirtschaft in der Eurozone schrumpft zu Beginn des Jahres weiter, wobei die Wirtschaftstätigkeit und die Auftragseingänge insgesamt zurückgehen, während die Wachstumserwartungen im Januar gestiegen sind, so die Experten von XTB.Eine wichtige Beobachtung sei die anhaltende und hartnäckige Inflation, die die Fähigkeit der Europäischen Zentralbank (EZB), die hohen Zinssätze zu senken, in Frage stelle. Interessanterweise gebe es Unterschiede in der Leistung des Dienstleistungssektors der Eurozone, wobei südeuropäische Länder wie Italien und Spanien eine relative Widerstandsfähigkeit zeigen würden, die die Rückgänge in Deutschland und Frankreich teilweise ausgleichen würden. Infolgedessen sei der PMI für den Dienstleistungssektor nur geringfügig auf 48,4 zurückgegangen und habe damit nahe an der Expansionsschwelle gelegen.Ein Blick auf das Gold -Chart im H1-Intervall zeige, dass der Preis in der vergangenen Woche über die obere Grenze der Handelsspanne von 2.015 USD bis 2.036 USD ausgebrochen sei und das Lehrbuchziel des Ausbruchs im Bereich von 2.056 USD pro Unze habe erreichen können. Den Bullen sei es jedoch nicht gelungen, den Anstieg über diesen Bereich hinaus auszudehnen, und der Preis habe zu sinken begonnen. Die Situation ähnle der vom 12. bis 15. Januar 2024, auf die ein schneller Pullback zurück in die vorgenannte Handelsspanne und sogar darüber hinaus gefolgt sei. Die nächste Unterstützungszone, die es bei Gold zu beachten gelte, befinde sich im Bereich von 2.015 USD, doch könne eine Bewegung darunter nicht ausgeschlossen werden, wenn die derzeitige Stimmung anhalte. (05.02.2024/ac/a/m)