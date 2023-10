Die anhaltenden und robusten Goldkäufe der Zentralbanken hätten während des jüngsten Abwärtstrends für einen festen Boden für den Goldpreis gesorgt und würden der entscheidende Faktor sein, der das Edelmetall im neuen Jahr auf neue Allzeithochs treibe. "Die Käufe der Zentralbanken sind wahrscheinlich der Grund dafür, dass der jüngste, durch höhere Zinssätze ausgelöste Ausverkauf des Goldpreises die wichtigen Unterstützungen bei knapp über 1.800 Dollar nicht durchbrochen hat", habe Melek im jüngsten Kommentar von TD Securities geschrieben. "Das gelbe Metall konnte sich in den letzten Tagen leicht erholen, da die Fed in ihrem FOMC-Protokoll weiterhin höhere Zinssätze für längere Zeit signalisierte und die Zinssätze über die gesamte Renditekurve hinweg hoch blieben. Wir glauben, dass die Notenbanken in den kommenden Monaten weiterhin unterstützend wirken wird und ein Katalysator für unsere Prognose von 2.100 Dollar im nächsten Jahr sein sollte."



"Die US-Zentralbank sollte sich umorientieren, selbst wenn die Inflation über dem Zielwert liegt", habe Melek gesagt. "Der Markt wird Anzeichen dafür sehen müssen, dass sich die Wirtschaft wesentlich abschwächt, bevor dies geschieht." Er habe auch darauf hingewiesen, dass die chinesische Zentralbank zwar kontinuierlich und in großen Mengen kaufe, der Anteil von Gold an den Reserven i.H.v. von 3,115 Bio. USD allerdings nach wie vor sehr gering sei.



Auch "Der Aktionär" sehe deutlich höhere Kurse für Gold. Aus Sicht der Bullen gehe es jedoch kurzfristig darum, die Unterstützung bei 1.900 USD zu verteidigen und im Lauf der kommenden Tage, den Bereich um 1.960 USD zu überwinden. Gelinge dies, dann könnte Gold schon bald Kurs auf ein neues Allzeithoch nehmen. (16.10.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis habe sich am Freitag deutlich erholen können, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Die 1.900-USD-Marke sei geknackt worden und der nächste Widerstand liege nun im Bereich von rund 1.960 USD. Doch wenn es nach Bart Melek, Head of Commodity Strategy bei TD Securities, gehe, dann habe Gold noch deutlich mehr Potenzial und könne im kommenden Jahr über die 2.100-USD-Marke steigen. Den Grund nenne er auch.