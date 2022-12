Es laufe statistisch gesehen im Oktober am schlechtesten für Gold. Auch dieses Jahr habe das Edelmetall dabei keine Ausnahme gemacht. Mit einem Minus von rund 1,7 Prozent habe der Goldpreis den siebten Monat in Folge negativ beendet.



Auf den schwachen Oktober sei aber ein sehr starker November gefolgt und auch im Dezember stehe Gold bisher im Plus. Folge der Preis der Saisonalität, sollte die aktuelle Rally bis in den Februar fortgesetzt werden. Anschließend würde im Frühling eine Korrektur folgen.



Da Minen-Aktien einen Hebel auf den Goldpreis darstellen würden, würden sich die saisonalen Verläufe ähneln. Die Volatilität der Minen sei dabei deutlich größer, weshalb diese eine überproportionale Rendite versprechen würden.



Die Saisonalität spreche dafür, dass Edelmetalle und Minenaktien in den kommenden Wochen weiter steigen würden. (12.12.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) hat sich in den letzten Wochen deutlich von seinem Jahrestief entfernen können, so Michael Diertl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Nachdem er sogar die runde Marke von 1.800 Dollar überwunden habe, befinde er sich nun in einer Konsolidierung. Diese könnte sich aufgrund der beginnenden Saisonalität nach oben auflösen und den Minen-Aktien Flügel verleihen.