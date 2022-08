Die Commerzbank habe vor dem Hintergrund der aggressiven FED-Politik die Erwartungen an den Goldpreis nach unten geschraubt. Allerdings bleibe Analyst Carsten Fritsch weiterhin bullish für den Goldpreis. "Trotz aller Klagen über die aus Anlegersicht enttäuschende Goldpreisentwicklung der letzten Monate sollte nicht vergessen werden, dass Gold im Vergleich zu anderen Anlageklassen in diesem Jahr immer noch die beste Performance aufweist", so Fritsch. Dennoch senke Fritsch die Goldpreisprognose für den Rest des Jahres. In dem Bericht habe die Commerzbank erklärt, dass sie den Goldpreis am Ende des Jahres bei etwa 1.800 Dollar pro Unze sehe, was unter der vorherigen Prognose von 2.000 Dollar liege.



Die Commerzbank gebe das Gold jedoch nicht völlig auf. Für eine Erholung sei es noch etwas zu früh, so die Bank, aber sie sehe das Potenzial für höhere Preise bis Anfang 2023. "Sobald sich abzeichnet, dass sich der Zinserhöhungszyklus dem Ende zuneigt, sollte der Goldpreis anziehen. Dies wird wahrscheinlich im vierten Quartal der Fall sein", habe Fritsch gesagt. "Wie der Markt gehen wir davon aus, dass die Fed die Zinsen im nächsten Jahr erneut senken wird, wenn die US-Wirtschaft in eine Rezession abrutscht."



Tatsächlich erfahre Gold aktuell Gegenwind aus allen Ecken. Dafür - so komisch angesichts der jüngsten Verluste klinge - halte sich der Goldpreis ausgesprochen gut. Wenn klar werde, dass die FED mit ihren Zinsanhebungen einen Gang zurückschalte, sollte Gold auch wieder besser performen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der August war bislang kein guter Monat für Goldanleger, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Trotz eines zwischenzeitlichen Abstechers über die Marke von 1.800 Dollar gehe es nun seit Tagen bergab mit dem Goldpreis (ISIN XC0009655157/ WKN 965515). Das Notenbanktreffen in Jackson Hole werfe seinen Schatten voraus. Am Freitag werde FED-Chef Jerome Powell seine Rede halten.