Chinas jüngste Aktualisierung seiner Goldreserven sei erfolgt, nachdem der Word Gold Council mitgeteilt habe, dass die Zentralbanken zwischen Januar und März 228,4 Tonnen Gold gekauft hätten, was einen Rekord für die Nachfrage im ersten Quartal darstelle.



Chinas Abschwächung im April spiegele auch den breiteren Markt wider. Die Nachfrage der Zentralbanken sei gegenüber dem ersten Quartal 2022 um 178 Prozent gestiegen. Im Vergleich zu den Aktivitäten im dritten und vierten Quartal des vergangenen Jahres sei dies jedoch ein deutlicher Rückgang gewesen. "Wir gehen weiterhin davon aus, dass die Zentralbanken in diesem Jahr insgesamt Nettokäufer von Gold sein werden. Aber es ist wichtig zu verstehen, dass unsere Prognosen nicht das gleiche Ausmaß an Käufen wie im letzten Jahr erwarten, zum Teil wegen der schieren Anzahl", habe Juan Carlos Artigas, Leiter der Forschungsabteilung des WGC, in einem Interview mit Kitco News gesagt.



Obwohl sich die Goldnachfrage Chinas und anderer Zentralbanken zu verlangsamen scheine, würden Analysten nicht damit rechnen, dass sich der Trend in absehbarer Zeit umkehren werde. In einem kürzlichen Interview mit Kitco News habe George Milling-Stanley, Chef-Goldmarktstratege bei State Street Global Advisors gesagt, dass die weltweite Abkehr vom US-Dollar noch Jahre dauern werde. Er habe hinzugefügt, dass dieser Trend die Goldpreise langfristig weiter stützen werde.



Die Käufe der Notenbanken seien ein Puzzle-Stück des jüngsten Goldpreisanstieges. Allerdings spieledie Notenbankpolitik für Anleger derzeit die größere Rolle. Jetzt gelte es, die letzte Hürde in Form des Allzeithochs aus dem Weg zu räumen. (09.05.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach dem schwachen Freitag konnte der Goldpreis gestern wieder zulegen und startet auch heute fest in den Tag, so Markus Bußler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Beflügelt werde der Goldpreis auch von dem Schuldenstreit in den USA und einer drohenden Zahlungsunfähigkeit der USA. Aber auch die Käufe der Notenbanken würden weitergehen. China habe im April den sechsten Monat in Folge gekauft.