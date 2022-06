"Ich denke, der Goldpreis wird weiter steigen", habe er im Interview mit dem Internetportal kitco.com gesagt. "Wir alle sprechen von Inflation. Das ist derzeit in aller Munde. Und ich denke, wenn die Märkte turbulent werden, werden wir Gold als sicheren Hafen suchen."



"Wir sind nach wie vor sehr optimistisch, was den Goldpreis angeht", habe Still gesagt. "Unser Chairman und Gründer, Amir Adnani, war sehr erfolgreich beim Kauf von Assets, als der Markt einbrach und einen Abschwung erlebte, und er erwarb viele der Grundstücke, die wir derzeit besitzen, als der Goldpreis bei 1.200 oder 1.300 USD pro Unze lag." Aus einer M&A-Perspektive bringe ein Goldpreis von 1.800 USD eine Menge Projekte auf den Tisch. "Wenn wir diesen Preis halten können, werden viele Betriebe im Spiel bleiben."



Auf die Frage nach den Vorteilen des Besitzes von Goldminenaktien im Gegensatz zu physischem Gold habe Still geantwortet: "Ich würde sagen, dass sich dadurch eine Kaufgelegenheit ergibt. Die Goldaktien haben sich im Gleichschritt mit dem breiteren Markt bewegt. Sie haben sich ein wenig vom Goldpreis abgekoppelt. Der Goldpreis liegt immer noch über 1.800 Dollar pro Unze. Wir sind der Meinung, dass er noch weiter steigen kann. Ich denke, das ist eine Kaufgelegenheit. Es ist eine Sache, in das physische Metall zu investieren, aber wenn man über eine Goldminengesellschaft auch stark an das Metall gebunden ist, ist das meiner Meinung nach eine noch bessere Anlagemöglichkeit."



Dass Goldminenaktien einen Hebel auf den Goldpreis darstellen dürfte nicht neu sein. Allerdings gelte dieser Hebel in beide Richtungen. Zudem sollten Anleger beachten, dass das Sentiment für Goldminenaktien nach wie vor sehr schlecht sei. Das gebe v.a. antizyklisch agierenden Investoren eine Chance. (28.06.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gold präsentiere sich am Dienstag kaum verändert, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Dennoch glaube Alastair Still, CEO von GoldMining, dass die Inflationsängste in den kommenden Wochen und Monaten zu einem steigenden Goldpreis führen würden. Er habe hinzugefügt, dass selbst ein Preis von 1.800 USD pro Unze viele Möglichkeiten für Fusionen und Übernahmen biete.