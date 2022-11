Paris (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) bewegte sich in den vergangenen Monaten innerhalb eines breiten Abwärtstrendkanals nach unten, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen hätten sich dann aber in den vergangenen Wochen auf den 1.611 USD stabilisieren und davon ausgehend zum Ende der vergangenen Woche wieder klar nach oben abprallen können.



Es biete sich die Chance, den Abwärtstrend zu durchbrechen. Würden sich Anschlusskäufe zeigen, welche auch über die 1.685 USD führen würden, könnte eine größere Erholung bis in den Bereich 1.729 USD anlaufen. Darüber wäre eine mittelfristige Bodenbildung möglich. Abgaben unter 1.611 USD dürften alternativ ein Folgeverkaufssignal nach sich ziehen. (07.11.2022/ac/a/m)



