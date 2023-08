Paris (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis rutschte in den vergangenen Wochen deutlich zurück, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.Die Notierungen seien innerhalb einer Erholung zuvor an der Hürde bei 1.983 USD gescheitert und hätten deutlich nachgegeben. Die Unterstützung bei 1.892 USD sei zuletzt erreicht worden.Weitere Abgaben seien beim Goldpreis auch direkt möglich. Nachdem die Unterstützung bei 1.892 USD durchbrochen worden sei, könnte sich die Korrektur bis in den Bereich 1.858 USD ausdehnen. Aktuell biete sich noch die Chance, im Einzugsbereich der 1.892 USD eine Gegenbewegung einzuleiten. Ein Bruch des steilen Abwärtstrends könnte entsprechend eine Erholung bis 1.934 USD starten. (21.08.2023/ac/a/m)