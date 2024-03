Paris (www.aktiencheck.de) - Gold-Chartanalyse der BNP Paribas:Gold sei über die Oberseite eines Abwärtstrendkanals gesprungen und die Hürde bei 2.055 USD und habe im späten Handel das frühere Rekordhoch bei 2.076 USD erreicht. Damit bestehe jetzt die Chance, dass sich nicht nur die Erholung seit Mitte Februar, sondern sogar der Aufwärtstrend seit Oktober 2023 fortsetze.AusblickZunächst gelte es für die Bullen, die nahen Hürden bei 2.088 und 2.115 USD aus dem Weg zu räumen. Eine vorherige Korrektur bis 2.065 USD wäre nicht ungewöhnlich, ehe ein solcher Ausbruchsversuch starten könne. Oberhalb von 2.115 USD hätte Gold das nächste Kaufsignal aktiviert und könnte direkt an das Allzeithoch bei 2.145 und das Kurszielgebiet bei 2.175 bis 2.190 USD steigen. Sollte der Wert dagegen an der 2.088-USD-Marke scheitern oder zuvor schon unter 2.050 USD fallen, wäre die Rally unterbrochen. In der Folge stünde eine Korrektur bis 2.020 - 2.024 USD an. Hier könnte der nächste Anstieg folgen und damit auch ein Einbruch auf 1.984 USD verhindert werden. (04.03.2024/ac/a/m)