Paris (www.aktiencheck.de) - Mit einer schnellen, fast v-förmigen Bodenbildung bei 1.892 USD startete der Goldpreis Ende Juni eine Erholung, die ihn zunächst wieder über die Unterstützung bei 1.920 USD führte, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.Mit dem Ausbruch über den Kreuzwiderstand bei 1.940 USD sei Anfang Juli zudem eine Abwärtstrendlinie überwunden und damit ein kleines Kaufsignal gebildet worden. In der Folge sei der Kurs bis 1.959 USD und zuletzt sogar schon an die Hürde bei 1.985 USD gestiegen. Hier sei Gold jedoch erwartet deutlich nach unten abgeprallt.Bislang laufe ein an sich bullisch zu wertender Rücklauf an die vorherige Hürde bei 1.959 USD. Allerdings hätten die Bullen an dieser Stelle wenig Spielraum für weitere Abgaben und der Kursrückgang an sich erweise sich als sehr dynamisch. Daher wäre auch ein Bruch der Marke und damit Abgaben bis 1.940 USD möglich, ehe ein weiterer Anstieg folgen könne. Unter 1.940 USD dürfte Gold bereits bis 1.920 und 1.892 USD einbrechen. Sollte der Pullback bis 1.959 USD gelingen und dort auf Käufer treffen, könnte dagegen der nächste Angriff auf 1.985 USD folgen und darüber ein Anstieg bis 1.998 USD führen. (24.07.2023/ac/a/m)