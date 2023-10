Die Nachfrage der Zentralbanken sei der größte Treiber der physischen Goldnachfrage im letzten Quartal gewesen, das insgesamt einen Rückgang verzeichnet habe. Nach Angaben des WGC habe sich die weltweite Nachfrage nach physischem Gold von Juli bis September auf insgesamt 1.147 Tonnen belaufen, was einem Rückgang von sechs Prozent gegenüber dem dritten Quartal 2022 entspreche. Betrachte man jedoch den langfristigen Trend, so sei die Nachfrage im Vergleich zum Fünfjahresdurchschnitt um acht Prozent gestiegen.



Gleichzeitig verzeichne der Goldmarkt auch weiterhin eine solide Nachfrage von den außerbörslichen Märkten, die leider nur schwer zu messen sei. Nach Angaben des WGC sei die Nachfrage nach physischem Gold unter Berücksichtigung der Schätzungen der OTC-Märkte im Jahresvergleich um sechs Prozent auf 1.267 Tonnen gestiegen.



Mit Blick auf die Zukunft erwarte der WGC zwar eine Belebung der Investmentnachfrage, doch werde der unersättliche Goldhunger der Zentralbanken die treibende Kraft für den Markt bleiben. Nachdem das WGC die meiste Zeit des Jahres über recht vorsichtig gewesen sei, habe er seine Erwartungen für die Käufe der Zentralbanken nach oben korrigiert.



Juan Carlos Artigas, globaler Leiter der Forschungsabteilung des WGC, habe in einem Interview mit Kitco News gesagt, dass die Nachfrage der Zentralbanken die vielfältige Rolle von Gold in einem Portfolio unterstreiche. "Gold ist ein vielseitiger Vermögenswert, der in Portfolios eine wichtige Rolle spielen kann, indem er langfristige Renditen, Diversifizierung, insbesondere in Zeiten der Not, und Liquidität bietet", habe er gesagt. Die Nachfrage der Zentralbanken nach Gold dürfte auch in einem höheren Preisumfeld für den Rest des Jahres stabil bleiben.



Die Bullen seien bei Gold am Drücker. Nach dem Ausbruch über 2.000 Dollar dürfte Gold in den kommenden Wochen das Allzeithoch ins Visier nehmen. (31.10.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) schwingt im Vorfeld der morgigen Fed-Sitzung wieder über die Marke von 2.000 Dollar, so Markus Bußler von "Der Aktionär".Der Markt gehe nicht davon aus, dass die US-Notenbank morgen an der Zinsschraube drehen werde. Derweil werde der physische Goldmarkt nach wie vor von Käufen der Zentralbanken dominiert. Das gehe aus einem Bericht des World Gold Council hervor."Obwohl der Rekord für das dritte Quartal 2022 nicht erreicht wurde, hat die Nachfrage im bisherigen Jahresverlauf 800 Tonnen erreicht, was einen neuen Rekord für unsere Datenreihe darstellt. Es wird erwartet, dass diese starke Kaufwelle der Zentralbanken für den Rest des Jahres anhält, was auf eine robuste jährliche Gesamtsumme im Jahr 2023 hindeutet", so die Analysten des World Gold Council in ihrem vierteljährlichen Bericht über die Nachfragetrends im dritten Quartal. "Während es einen Kern von engagierten regelmäßigen Käufern gibt, ist das Spektrum der Länder, deren Zentralbanken ihre Reserven in den letzten Quartalen aufgestockt haben, breit gefächert."