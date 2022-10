Paris (www.aktiencheck.de) - Ende September hatte sich der Goldpreis noch von den Jahrestiefs im Bereich von 1.615 USD lösen können und war über die kurzfristige Abwärtstrendlinie und den Widerstand bei 1.688 USD ausgebrochen, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Doch mit dem Hoch bei 1.729 USD sei den Bullen die Kraft ausgegangen und der Kurs des Edelmetalls sei unter 1.688 und 1.660 USD abgesackt. Damit sei die vorherige Erholung wieder gekontert worden und statt einer Trendwendechance bleibe aktuell nur die Hoffnung auf einen Doppelboden.



Im Bereich von 1.640 USD könnten die Bullen direkt den nächsten Anstieg in Angriff nehmen. Allerdings seien die jetzt zu Hürden gewordenen Marken bei 1.660 und 1.688 USD starke Bremsen auf dem Weg nach oben. Erst über 1.688 USD wäre der Abwärtsimpuls der letzten Tage gestoppt und eine Kaufwelle bis 1.735 USD zu erwarten. Sollte der Goldpreis dagegen nicht über 1.660 USD steigen, oder direkt unter 1.640 USD fallen, wäre eine Verkaufswelle bis 1.615 USD die Folge. Neben einer Trendwende an dieser Stelle wäre aber auch ein Abverkauf bis 1.575 USD in diesem Fall nicht mehr auszuschließen. (17.10.2022/ac/a/m)

