Einige Analysten hätten darauf hingewiesen, dass es inzwischen attraktiver geworden sei, dreimonatige US-Schatzanweisungen mit fünf Prozent Zinsen pro Jahr zu halten als Gold.



"Die US-Wirtschaft wird nicht über Nacht zusammenbrechen, also wäre es töricht, nicht in kurzfristige Anleihen zu investieren", habe Adrian Day, Präsident von Adrian Day Asset Management gesagt. "Aber kurzfristige Schatzanweisungen sind nur ein Parkplatz. Es ist keine langfristige Investition." Day habe hinzugefügt, dass er langfristig bullish für Gold bleibe, aber es sei schwer, die derzeitige Schwäche auf dem Markt zu ignorieren.



Ole Hansen, Leiter der Rohstoffstrategie bei der Saxo Bank, habe gesagt, er bleibe langfristig bullish für Gold, sehe jedoch ein Risiko für niedrigere Preise in der nächsten Woche.



"Während wir einen bullishen Ausblick für Gold aufrechterhalten, unterstreichen diese Entwicklungen auch das Risiko, dass Gold weiterhin Schwierigkeiten haben könnte. Das dürfte solange der Status quo bleiben, bis etwas kaputt geht. Entweder durch ein Kreditereignis, einen schwächeren Dollar oder die Überzeugung, dass die FED ihren Fokus auf Zinssenkungen verlagert hat. Gold könnte noch bis 1.865 Dollar im Spot-Preis fallen", habe er in einem wöchentlichen Bericht gesagt.



DER AKTIONÄR vertrete die gleiche Meinung wie die Analysten. Kurzfristig - höchstwahrscheinlich bis zum Jackson Hole Symposium am Donnerstag - bestehe weiteres Abwärtsrisiko im Goldpreis. Mittel- und langfristig betrachtet deute viel auf höhere Kurse hin. (21.08.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis wird nach wie vor durch potenzielle Zinsanhebungen seitens der FED belastet, so Michael Diertl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Obwohl nach wie vor viel Optimismus bestehe, dass Gold bis zum Ende des Jahres wieder an Glanz gewinnen könnte, sei das Edelmetall laut einigen Analysten aus technischer Sicht angeschlagen und könnte kurzfristig weiter fallen.Trotz der wirtschaftlichen Unsicherheit, die aufgrund von Anzeichen für Stress in Chinas Wirtschaft relativ hoch sei, habe Gold nicht viel Investoreninteresse als sicherer Hafen geweckt. Denn steigende Anleiherenditen, die am Donnerstag den höchsten Stand seit 15 Jahren erreicht hätten, seien zu einer bedeutenden Konkurrenz für Gold geworden.