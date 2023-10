Paris (www.aktiencheck.de) - Gold-Chartanalyse der BNP Paribas:Zuvor seien Ausbruchsversuche der Bullen an der Hürde bei 1.940 USD gescheitert und von einer dynamischen Abwärtswelle abgelöst worden. Am Freitag habe sich der Abverkauf beschleunigt und bereits das seit Monaten in Analysen genannte, wichtige Abwärtskursziel bei 1.840 USD erreicht.AusblickTheoretisch könnte mit dem Erreichen von 1.840 USD die große Korrekturphase seit dem Allzeithoch beendet werden und wieder ein mehrmonatiger Aufwärtstrend starten. Allerdings spreche die Wucht des aktuellen Verkaufsimpulses dafür, dass die Marke ggf. nur für eine Zwischenerholung genutzt und Gold weiter bis 1.807 USD gedrückt werden könnte. Sollte jetzt schon eine stärkere Erholung starten, müsste diese über 1.870 USD führen, damit der Goldpreis die Chance auf einen Pullback an die 1.884-USD-Marke erhalte. Ein Kaufsignal läge dagegen erst über 1.900 USD vor. (02.10.2023/ac/a/m)