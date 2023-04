Paris (www.aktiencheck.de) - Ende vergangener Woche konnte der Goldpreis zunächst eine weitere, bei 1.981 USD begonnene Aufwärtstrendphase erfolgreich fortführen und das bisherige Rallyhoch bei 2.031 USD wie erwartet übertreffen, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.Am anvisierten Kursziel bei 2.050 USD habe der Höhenflug aber zunächst geendet und sei am Freitag abrupt unterbrochen worden. Eine steile Verkaufswelle in Richtung der 1.998-USD-Unterstützung habe den Teil des Aufwärtstrends beendet, der Ende März bei 1.949 USD begonnen habe und habe damit für den Beginn einer Korrektur gesorgt.Im bullischsten Fall gehöre die Verkaufswelle vom Freitag zu einer bereits Anfang April begonnenen, aber durch besonders stark überschießende Erholungsphasen geprägten Seitwärtskorrektur und könnte daher schon im Bereich von 1.981 - 1.987 USD wieder in einen Anstieg über 2.020 USD münden. In diesem Fall wäre ein zügiger Ausbruch auf neue Hochs und eine Kaufwelle bis 2.074 USD die Folge. Sollte der Wert dagegen auch unter 1.981 USD zurückfallen, wäre ein der Start einer größeren Korrekturphase bestätigt und ein Rückfall auf 1.959 USD und den Ausgangspunkt der letzten Aufwärtsstrecke bei 1.949 USD die Folge. (17.04.2023/ac/a/m)