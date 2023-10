In seiner aktualisierten Positionierung habe Gartman gesagt, er bleibe defensiv und halte 85,2 Prozent seines Portfolios in zweijährigen Anleihen. Gleichzeitig halte er 0,4 Prozent in echtem Bargeld und 7,2 Prozent in Gold, wobei der größte Teil der Position über den GDX gehalten werde. Gartman habe hinzugefügt, dass er in bescheidenem Umfang Short-Positionen in Aktien halte, die 8 Prozent seines Portfolios ausmachen würden.



Mit Blick auf die Gesundheit der Aktienmärkte habe Gartman gesagt, er erwarte, dass der Markt weiter sinken werde, da Ende August ein wichtiger Wendepunkt gewesen sei. "Es war ein S&P 500 von sieben Aktien. Die anderen 493 Aktien sind im bisherigen Jahresverlauf kaum gestiegen und könnten bald sogar fallen", habe er gesagt.



Gartmans Meinung in allen Ehren. Doch nach dem deutlichen Rutsch bei Gold nun das Handtuch zu werfen, sei nach Ansicht des "Aktionär" der verkehrte Zug. Sicherlich könne man noch nicht von einem Boden sprechen. Doch der Boden dürfte auch mit Blick auf die COT-Daten in greifbare Nähe rücken.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Rückgang des Goldmarktes unter seinen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt im letzten Monat hat einen langfristigen Bullen dazu veranlasst, seine Meinung in Bezug auf das Edelmetall zu revidieren, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".In seinem jüngsten Marktkommentar habe Dennis Gartman, der Verfasser des Gartman Letter, seine nachlassende Begeisterung für Gold geäußert. Er habe gesagt, dass Gold zu kämpfen haben werde, wenn die Anleiherenditen weiter ansteigen würden, wobei die zweijährigen Renditen über 5 Prozent lägen."Es steht außer Frage, dass mein Enthusiasmus für Gold gelitten hat. Der GLD ist von knapp über 190 Dollar Anfang Mai auf einen Wert von derzeit 170 Dollar gefallen. Das war schließlich genug, um sogar meinen Glauben zu erschüttern und mich zu einem Agnostiker zu machen, so dass jede Erholung zurück in Richtung 173 bis 175 Dollar verkauft werden soll", habe er in seinem Kommentar am Donnerstag gesagt.