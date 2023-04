Der Stratege habe hinzugefügt, dass Gold einer der wenigen Vermögenswerte ohne Korrelation zu Aktien und auch gegen Stagflation robust sei.



Laut der Bank of America sei das Edelmetall besonders attraktiv geworden, da die Opportunitätskosten sinken würden. "Wenn die Unternehmensgewinne fallen, Anleihen überbewertet sind, Bargeld der Inflation hinterherhinkt und wichtige Währungen an Wert verlieren, ist Gold als sicherer Hafen gefragt", habe Woodard gesagt. Der Goldpreis steige, wenn die Chance eine Rallye in Aktien oder Anleihen zu verpassen, gering sei, so der Stratege weiter.



Anlegern, die in einen physischen Gold-ETF investieren wollten, rate die Bank den iShares Gold Trust Micro (IAUM) oder den SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).



Physisches Gold gehöre in jedes gut diversifizierte Portfolio. Über ETFs hätten auch Kleinanleger die Chance physisch hinterlegte Wertpapiere zu kaufen. Wer es etwas spekulativer möge und gerne Dividenden kassiere, der setze auf Minen-Aktien. (27.04.2023/ac/a/m)





