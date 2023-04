Paris (www.aktiencheck.de) - Anfang März setzte sich beim Goldpreis die zweite große Aufwärtstrendphase in Bewegung und sorgte mit dem Anstieg über das bisherige Rallyhoch bei 1.959 USD für ein weitreichendes Kaufsignal, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.Anfang April sei eine weitere kurze Kaufwelle bis 2.048 USD gefolgt, ehe das Edelmetall in eine Korrektur übergegangen sei. Diese sei bislang oberhalb der 1.959-USD-Marke abgebremst worden. Zuletzt hätten die Käufer bereits versucht, die Oberseite der Korrektur bei 2.004 USD aufzuhebeln und so den nächsten Anstieg einzuleiten.Solang der Goldpreis weiter über der Unterstützung bei 1.969 USD notiere, sei mit einem baldigen Ende der Korrektur zu rechnen. Schon ein Anstieg über 2.004 USD könnte eine Zwischenrally bis 2.049 USD und darüber bereits bis 2.074 USD einläuten. Oberhalb des Allzeithochs wäre zudem Platz bis an den Bereich des Kursziels bei 2.135 USD. Komme es dagegen zu einer weiteren Korrektur, sollte diese zunächst über 1.959 USD enden. Werde die Marke doch noch unterschritten, käme es zu einer Ausweitung bis 1.945 und 1.932 USD. Hier könnte sich der nächste Aufwärtsimpuls in Bewegung setzen und so auch Abgaben bis 1.920 USD verhindert werden. (27.04.2023/ac/a/m)