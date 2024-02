Paris (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis hatte seine dreiecksförmige Konsolidierung in der vergangenen Woche mit dem Bruch der Unterseite der Formation bei rund 2.020 USD beendet und war in der Folge bis an das wichtige Kursziel bei 1.982 USD gefallen, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.Diese Marke sei zum Ausgangspunkt für eine Erholung geworden, die aktuell wieder die Unterseite des Dreiecks bei 2.020 USD erreiche. Gleichzeitig habe sich damit ein abwärts gerichteter Trendkanal gebildet, der den kurzfristigen Verlauf einrahme.Die Vorteile der Bären seien durch den Wiederanstieg bis 2.020 USD und vor allem durch die Verteidigung der Zielmarke bei 1.982 USD wieder etwas geschwunden. Dennoch würde aus dem bärischen Pullback erst bei einem Anstieg über 2.037 USD ein neuer Aufwärtstrend werden, der sich im Anschluss bis 2.076 USD fortsetzen könnte. Sollte der Goldpreis dagegen erneut unter 1.998 USD fallen, könnte sich der Abwärtstrend bereits bis 1.982 USD fortsetzen und die Marke diesmal unterschreiten. In der Folge käme es zu einer Verkaufswelle bis 1.959 und 1.931 USD. Dort könnte der übergeordnete Aufwärtstrend dann in eine neue Runde gehen. (19.02.2024/ac/a/m)