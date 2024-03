Mit stetig abnehmenden Teuerungsraten würden nun auch die stagflationären Tendenzen allmählich abklingen und die Frage sei, wie gehe es weiter? Die Analysten würden meinen, dass sich zu den klassischen Treibern - Aussicht auf niedrigere Zinsen, geopolitische Spannungen und starke Zentralbanknachfrage sowie konjunkturelle Restrisiken - nun noch ein weiteres Kaufmotiv hinzugeselle: Gold als Absicherung gegen eine Kurskorrektur bei anderen "Risky Assets".



Alles in allem würden die Analysten das Edelmetall Gold basierend auf ihren Annahmen zur globalen konjunkturellen Entwicklung und der Geldpolitik auf Jahressicht gut unterstützt sehen. Letztere würden sie nach den zuletzt kräftigen nominellen Preisanstiegen bei Gold bis zu einem gewissen Grad eingepreist sehen. Nach dem Erreichen neuer Allzeithochs würden sie daher temporäre Rücksetzer nicht ausschließen und das in niedrigeren Prognosewerten für Juni und September anzeigen wollen. Von Dauer sollten diese angesichts der weiterhin robusten Zentralbanknachfrage jedoch nicht sein. Dafür würden auch die strukturell höheren Zuflüsse bei sicheren Häfen wegen der geopolitischen Spannungen sprechen.



Ein bullishes Signal für Gold habe der Commitment-of-Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde CFTC geliefert. Hier habe sich bei den spekulativ ausgerichteten Investoren ("Non-Commercials") ein Anstieg der "Netto-Long"-Position gegenüber der Vorwoche um satte 35% auf 191.293 Futures-Kontrakte gezeigt. Dies unterstreiche die zunehmend optimistischere Haltung des Marktes gegenüber Gold. Auch die Analysten würden einen gewissen Paradigmenwechsel des Edelmetalls orten und davon ausgehen, dass sich Gold (USD) nach einer kurzzeitigen Konsolidierung auf hohem Niveau auf Jahressicht weiter sukzessive nach oben bewegen werde. Für Gold (EUR) würden sie entsprechend ihrer EUR/USD-Prognose eine moderate Entwicklung erwarten. (13.03.2024/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Als wir vor gut einem Jahr den Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) in Q1/2024 bei USD 2.100 prognostizierten, exponierten wir uns sehr, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Im Markt sei man wegen des Hochzinsumfelds von einer negativen Entwicklung ausgegangen. Der Zinsanhebungszyklus sei in der Eurozone noch in vollem Gange und in Übersee noch nicht ganz abgeschlossen gewesen. Die Analysten hätten ihren Optimismus damals mit hartnäckigen Inflationserwartungen sowie schwachen (USA) bzw. negativen (Eurozone) Realrenditen argumentiert. Selbst der beispiellose Renditeanstieg gegen Jahresende 2023 habe der robusten Goldpreisentwicklung keinen Abbruch getan.