Stattdessen hätten die Aussichten auf weitere Zinserhöhungen belastet. Die Zentralbankchefs aus den USA, der Europäischen Zentralbank und Großbritannien hätten am Mittwoch zum Abschluss des geldpolitischen Forums der EZB unisono einmal mehr klargestellt, nicht von ihrem Zinserhöhungskurs gegen die anhaltend hohe Inflation abrücken zu wollen. Schlecht für den Goldpreis, denn höhere Zinsen würden das gelbe Edelmetall im Vergleich zu Anleihen weniger attraktiv erscheinen lassen. Das Allzeithoch dürfte vor diesem Hintergrund zunächst nicht wieder in greifbare Nähe rücken.



Mit ersten Zinssenkungen würden Ökonomen mittlerweile frühestens zu Beginn des kommenden Jahres rechnen. Sollte sich dies zum Ende dieses Jahres abzeichnen, könnte sich der Goldpreis wieder nachhaltig über der Marke von 2.000 Dollar je Feinunze etablieren, um im kommenden Jahr erneut Anlauf auf ein neues Rekordhoch zu nehmen.



Einen kleinen Hoffnungsschimmer berge auch der Blick auf die Saisonalität: Seit Beginn dieses Jahrtausends habe sich der Goldpreis in den Monaten August und September im Schnitt um 2,18 Prozent verteuert. Rein charttechnisch betrachtet, müsse die Marke von 1.959 Dollar überschritten werden, um ein neues Kaufsignal zu generieren. (Ausgabe vom 30.06.2023) (04.07.2023/ac/a/m)







Paris (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN XC0009655157/ WKN 965515) ist deutlich von seinem Rekordhoch von 2.070 Dollar je Unze Anfang Mai zurückgekommen, die heiß umkämpfte 2.000-Dollar-Hürde wieder in die Ferne gerückt, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Zwischenzeitlich würden sich die Auguren sogar fragen, ob die Marke von 1.900 Dollar als Unterstützung halte. Selbst der jüngste Konflikt in Russland habe nicht genügt, um die Lethargie zu beenden.