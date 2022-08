Paris (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) war in den letzten Wochen in einer dreiteiligen Abwärtsbewegung bis an die Tiefs des großen Seitwärtsmarktes der letzten Jahre gefallen und dort allerdings Ende Juli auf Höhe von 1.680 USD nach oben abgeprallt, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Mit dem Anstieg über den Widerstand bei 1.720 USD sei in der vorletzten Woche ein erstes Longsignal gebildet und durch den Anstieg an die Hürde bei 1.755 USD in der letzten Woche bestätigt worden. Am Freitag habe Gold sogar schon über diesen Kreuzwiderstand ausbrechen und damit ein Kaufsignal ausbilden können.



Kurzfristig könnte es jetzt zu einer Korrektur kommen, die ausgehend von 1.740 USD in einen neuerlichen Anstieg übergehen dürfte. Dieser könne über 1.771 USD direkt einen Kaufimpuls bis 1.780 USD einleiten. Sollte dieser Widerstand ebenfalls gebrochen werden, wären Zugewinne bis 1.820 USD zu erwarten. Unter 1.740 USD wäre der frische Aufwärtstrend dagegen unterbrochen und müsste von 1.720 USD aus neu aufgebaut werden. Sollte der Goldpreis aber auch unter diesen zentralen Support fallen, wäre die Erholung gestoppt und damit ein weiterer Test der Unterseite der großen Handelsspanne bei 1.688 USD zu erwarten. (01.08.2022/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Goldpreis



mehr >