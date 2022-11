Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis habe in den vergangenen Tagen deutlich zulegen können, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".



Noch sei der Ausbruch aber nicht ganz geschafft. Zunächst müsste bei Gold der Bereich um 1.735 USD überwunden werden. Gut möglich, dass wir vorher noch einen Rücksetzer in den Bereich um 1.680 USD sehen würden.



Bewegung könnte schon heute Nachmittag in den Markt kommen - dann kämen die Inflationsdaten aus den USA, genauer gesagt der Konsumentenpreisindex. Volkswirte würden damit rechnen, dass die Teuerung bei 8,0% liegen werde. Wenn sich die Systematik der vergangenen Wochen wiederholet, dann wäre es für Gold und Märkte am besten, die Inflationsdaten würden schwächer ausfallen als erwartet. (10.11.2022/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



