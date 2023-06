Paris (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis konnte sich in den vergangenen Monaten stark nach oben bewegen, scheiterte aber an der Hürde bei 2.075 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.Die Konsolidierung der Vorwochen habe zunächst auch aus dem mittelfristigen Aufwärtstrend herausgeführt, an den Vortagen sei aber eine Gegenbewegung gelungen.Es gelinge ein Ausbruch aus dem Abwärtstrend der Vorwochen, sodass sich die Chance biete, die Rally wieder aufzunehmen. Nachdem die 1.934 USD gehalten worden seien, seien wieder Kursgewinne bis 2.000 USD und später 2.075 USD möglich. Unterhalb der 1.934 USD drohe alternativ ein Verkaufssignal. (01.06.2023/ac/a/m)