Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Aufwärtstrend bei Gold komme ins Stocken, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Auch wenn nach einer Rally von mehr als 300 USD eine Abkühlung alles andere als ein Beinbruch wäre, wollten die Bullen noch nicht aufgeben. "Wenn wir uns den Chart ansehen, dann wäre eine Rücksetzer in den Bereich von 1.840 oder sogar 1.800 Dollar durchaus plausibel, ohne, dass der Aufwärtstrend hinterfragt werden müsste", sage Bußler. Silber sehe hingegen schon deutlich mehr nach Korrektur aus, verharre allerdings noch in einer Tradingrange. Die Minen hätten das Problem, dass das vierte Quartal nicht sonderlich gut ausfallen dürfte. (19.01.2023/ac/a/m)