Paris (www.aktiencheck.de) - An den letzten beiden Handelstagen der vorigen Woche kam es beim Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) zu einer der stärksten Verkaufswellen der vergangenen Jahre, die den Wert aus dem Aufwärtstrend riss und diesen stoppte, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Innerhalb weniger Stunden sei der Kurs des Edelmetalls von einem neuen Rallyhoch bei 1.959 USD unter die Unterstützung bei 1.920 USD gefallen. Daraufhin sei der Wert am Freitag auch direkt unter die Unterseite der Bewegung der letzten Wochen bei 1.900 USD eingebrochen. Erst der Support bei 1.875 USD habe den Abverkauf etwas bremsen können.



Um es klar zu sagen: Der Einbruch seit Donnerstag dürfte den Aufwärtstrend beendet haben. Die Wucht und Dynamik des Abverkaufs würden für weitere Verluste sprechen, die unterhalb von 1.875 USD direkt bis 1.848 und ein Kursziel bei 1.838 USD führen könnten. Zwischenzeitliche Erholungen in Richtung 1.885 und 1.900 USD dürften an der Lage wenig ändern und in die nächste Verkaufswelle münden. Bullisch wäre aktuell erst ein Anstieg über 1.920 USD zu werten. Sollte der Goldpreis auch unter 1.838 USD fallen, wäre bereits mit einem Kursrutsch auf 1.807 USD zu rechnen. (06.02.2023/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



