Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis starte schwach in die neue Woche, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Das große Problem des Marktes aktuell: Die Marktteilnehmer seien mit Blick auf potenzielle Zinssenkungen zu optimistisch gewesen. Lange Zeit habe die Mehrheit damit gerechnet, dass die Zinsen bereits auf der Sitzung der US-Notenbank im März gesenkt würden. Aber nach relativ starken Konjunkturdaten und Aussagen von FED-Mitgliedern, dass zwar Zinssenkungen anstünden, aber man sich durchaus Zeit lassen wolle, hätten sich die Wetten auf potenzielle Zinssenkungen geändert. Die Fed Fund Futures würden aktuell nur noch eine 47%-ige Wahrscheinlichkeit signalisieren, dass die Zinsen im März sinken würden. In der Vorwoche seien die Marktteilnehmer noch mit einer fast 80%-igen Wahrscheinlichkeit von sinkenden Zinsen im März ausgegangen. Das spiegele sich mittlerweile auch beim FedWatch Tool wider. 54,6% würden demnach von stabilen Zinsen im März ausgehen. Erst auf der Sitzung am 1. Mai sollten demnach die Zinsen gesenkt werden. Hier würden nur noch 16,1% der Befragten die Zinsen stabil sehen, der Rest rechne mit niedrigeren Zinsen.Der Trend sei klar: Im laufenden Jahr dürften die Zinsen sinken. Der Markt habe allerdings - wie schon häufiger in der Vergangenheit - ein zu hohes Tempo der Notenbank gesehen. Die Konjunkturdaten würden die Notenbank aber noch nicht unter Druck setzen, wenn es um Zinssenkungen gehe. Und man sollte dabei nicht vergessen, dass es meist mehr als ein Jahr dauere, bis die Auswirkungen von Zinsanhebungen auch wirklich in der Realwirtschaft ankämen. Der Markt preise aktuell diese voraussichtlich späteren Zinssenkungen ein und das setze Gold unter Druck. Doch auch hier gelte: Aufgeschoben sei nicht aufgehoben. Der Goldpreis sollte schon bald seinen Aufwärtstrend wieder aufnehmen. (22.01.2024/ac/a/m)