Im gegenwärtigen Umfeld sei es für Anleger wichtig, über die kurzfristige Volatilität hinwegzusehen und sich auf den langfristigen Wert zu konzentrieren, wo Gold potenziell am besten glänze. "Ich weiß nicht, wo Gold morgen stehen wird und, und, und niemand weiß das. Ich weiß nur, dass ich mein Gold gerne halte. Ich denke, dass diese hohen realen Zinssätze, die wir haben, wenn man sich die Kurve ansieht, nicht nachhaltig sind."



Die Federal Reserve habe im gegenwärtigen Umfeld noch Spielraum für Zinserhöhungen, da die US-Wirtschaft trotz der Turbulenzen auf den internationalen Märkten relativ widerstandsfähig bleibe. "Wir wissen bereits, dass der ganze Sinn einer Zinserhöhung darin besteht, die Dinge zu brechen. Die Federal Reserve hofft einfach, dass sie die Dinge sanft anpacken kann", habe er gesagt. "Das wird aber immer unwahrscheinlicher. Die Federal Reserve wird die Zinssätze so lange anheben, bis etwas kaputtgeht, das ihr am Herzen liegt."



Da die Spannungen so groß seien, brauche es laut Merk möglicherweise nicht einmal einen vollständigen Schwenk in der Geldpolitik, um die Anleger wieder in den Goldbereich zu locken. Auch wenn die Zinssätze nicht sofort sinken würden, könnte die FED das Gelddrucken wiederaufnehmen, um eine Krise in naher Zukunft zu überbrücken.



"Wir wissen aus den Jahren der Schuldenkrise, dass die politischen Entscheidungsträger Meister darin sind, das Fass zum Überlaufen zu bringen", habe er gesagt. "Im Zusammenhang mit Gold gehe ich davon aus, dass der Moment, in dem diese Flickschusterei ernsthaft beginnt, gut für Gold sein wird. Es ist gleichbedeutend mit einem Wendepunkt."



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis gerät heute zum Auftakt in den US-Handel weiter unter Druck, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Die Aufbruchsstimmung, die sich am Freitag breitgemacht habe, sei bereits wieder Vergangenheit. Die Volatilität bleibe hoch. Doch nach Ansicht eines Hedge-Fonds-Manager biete Gold langfristig Wert und Schutz in einem Portfolio.In einem Interview mit Kitco News habe Axel Merk, Präsident und Chief Investment Officer von Merk Investments, gesagt dass viele Anleger zwar von der Entwicklung des Goldpreises bis 2022 enttäuscht seien, dass das Edelmetall aber in diesem Jahr sowohl die Anleihen- als auch die Aktienmärkte übertroffen habe. S&P 500 sei in diesem Jahr um mehr als 20 Prozent und Anleihen etwa 15 Prozent gefallen. Der Goldpreis sei im bisherigen Jahresverlauf um etwa 10 Prozent gesunken. "Im Moment funktioniert die Diversifizierung nicht, weil alles miteinander korreliert ist", habe er gesagt. "Langfristig gesehen wissen wir jedoch, dass ein diversifiziertes Portfolio sehr wohl funktioniert."