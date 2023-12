Paris (www.aktiencheck.de) - Für Gold war das Jahr 2023 unter dem Strich ein "glänzendes" Jahr, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Rückenwind von der US-NotenbankDie positive Preisentwicklung habe den einen oder anderen Anleger womöglich dennoch überrascht. Denn: Die deutlichen und länger als gedacht anhaltenden Zinsanhebungen der US-Notenbank hätten die Renditen der US-Staatsanleihen und letztlich auch den US-Dollar beflügelt – was zumindest lehrbuchmäßig gegen steigende Goldpreise spreche. Richtig glänzen können habe das Edelmetall erst, nachdem FED-Chef Jerome Powell auf der letzten Sitzung der US-Notenbank gleich mehrere Zinssenkungen im kommenden Jahr signalisiert habe. Zwar hätten kürzlich mehrere Repräsentanten der US-Währungshüter versucht, die hohen Zinssenkungserwartungen für das kommende Jahr zurückzudrängen, sie hätten die Märkte aber nicht überzeugen können. Dort würden nach wie vor Zinssenkungen um insgesamt fast 1,5 Prozentpunkte bis Ende 2024 erwartet. Laut dem FedWatch-Tool der Chicago Mercantile Exchange, das die Wahrscheinlichkeit für Zinsänderungen der US-Notenbank anhand von Terminkontrakten angebe, sei die Wahrscheinlichkeit, dass die FED ihren Leitzins schon im kommenden März um 25 Basispunkte senken werde, auf zwischenzeitlich 71 Prozent gestiegen. (22.12.2023/ac/a/m)